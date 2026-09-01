J.E.P. : Exposition « la Danse Macabre Contemporaine » La Cave de l’écho La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · La Cave de l'écho · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
J.E.P. : Exposition « la Danse Macabre Contemporaine »
La Cave de l’écho 3 Place de l’écho La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de « la Danse Macabre Contemporaine, quand la couleur célèbre l’universalité de la condition humaine », œuvre de Jean du Fougaou exposée tout le week-end de 10h à 18h en entrée libre à la Cave de l’écho dans le cadre des Journées du Patrimoine
.
La Cave de l’écho 3 Place de l’écho La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
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English :
Exhibition of “The Contemporary Dance of Death: When Color Celebrates the Universality of the Human Condition,” a work by Jean du Fougaou on display all weekend from 10 a.m. to 6 p.m., with free admission, at the Cave de l’Écho as part of Heritage Days
L’événement J.E.P. : Exposition « la Danse Macabre Contemporaine » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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