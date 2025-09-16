J.E.P. Exposition Par’chemins & chateaux Rosheim
J.E.P. Exposition Par’chemins & chateaux Rosheim mardi 16 septembre 2025.
J.E.P. Exposition Par’chemins & chateaux
9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-16 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Date(s) :
2025-09-16
Découvrez l’exposition Par’ Chemins & Châteaux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Explorez la vie quotidienne en Alsace au XIIè et XIIIè siècle à travers objets et illustrations historiques.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’exposition Par’ Chemins & Châteaux vous invite à découvrir la vie quotidienne en Alsace au XIIè et XIIIè siècle. Objets et illustrations révèlent le quotidien des habitants, l’organisation des villages et des châteaux, ainsi que leurs coutumes et activités. .
9 rue du Général de Brauer Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 25 00 mediatheque@rosheim.com
English :
Discover the Par’ Chemins & Châteaux exhibition during the European Heritage Days. Explore daily life in Alsace in the 12th and 13th centuries through historical objects and illustrations.
German :
Entdecken Sie die Ausstellung Par’ Chemins & Châteaux anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals. Erforschen Sie das Alltagsleben im Elsass im 12. und 13. Jahrhundert anhand von historischen Objekten und Illustrationen.
Italiano :
Scoprite la mostra Par’ Chemins & Châteaux durante le Giornate Europee del Patrimonio. Esplorate la vita quotidiana in Alsazia nel XII e XIII secolo attraverso oggetti e illustrazioni storiche.
Espanol :
Descubra la exposición Par’ Chemins & Châteaux durante las Jornadas Europeas del Patrimonio. Explore la vida cotidiana en Alsacia en los siglos XII y XIII a través de objetos e ilustraciones históricas.
L’événement J.E.P. Exposition Par’chemins & chateaux Rosheim a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile