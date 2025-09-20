J.E.P. Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac

J.E.P. Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac samedi 20 septembre 2025.

J.E.P. Forteresse de Polignac

Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Forteresse de Polignac propose un programme d’animations spécifique avec de nombreux ateliers. Visites guidées à 15h00 samedi et dimanche.

.

Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com

English :

For the European Heritage Days, the Forteresse de Polignac is offering a special program of activities and workshops. Guided tours at 3pm Saturday and Sunday.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet die Festung Polignac ein spezielles Veranstaltungsprogramm mit zahlreichen Workshops an. Führungen um 15:00 Uhr am Samstag und Sonntag.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Fortezza di Polignac propone un programma speciale di attività e laboratori. Visite guidate alle 15.00 di sabato e domenica.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Fortaleza de Polignac ofrece un programa especial de actividades y talleres. Visitas guiadas a las 15:00 h el sábado y el domingo.

L’événement J.E.P. Forteresse de Polignac Polignac a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay