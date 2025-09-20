J.E.P Forteresse de Saint-Vidal Le Bourg Saint-Vidal

J.E.P Forteresse de Saint-Vidal Le Bourg Saint-Vidal samedi 20 septembre 2025.

J.E.P Forteresse de Saint-Vidal

Le Bourg Forteresse de Saint Vidal Saint-Vidal Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez une forteresse incontournable en Auvergne. Laissez-vous transporter à travers l’Histoire. Visite libre des jardins de la Forteresse. Visite guidée sur demande au tarif habituel.

.

Le Bourg Forteresse de Saint Vidal Saint-Vidal 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 50 01 70

English :

Discover a fortress not to be missed in the Auvergne. Let yourself be transported through history. Self-guided tour of the fortress gardens. Guided tour on request at the usual rate.

German :

Entdecken Sie eine Festung, an der in der Auvergne kein Weg vorbeiführt. Lassen Sie sich in die Geschichte entführen. Freie Besichtigung der Gärten der Festung. Führungen auf Anfrage zum üblichen Tarif.

Italiano :

Scoprite una fortezza imperdibile in Alvernia. Lasciatevi trasportare nella storia. Visita autogestita dei giardini della fortezza. Visita guidata su richiesta alla tariffa abituale.

Espanol :

Descubra una fortaleza ineludible en Auvernia. Déjese transportar a través de la historia. Visita autoguiada de los jardines de la fortaleza. Visita guiada a petición con la tarifa habitual.

L’événement J.E.P Forteresse de Saint-Vidal Saint-Vidal a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay