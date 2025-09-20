J.E.P. la préfecture de la Haute-Loire Préfecture Le Puy-en-Velay
J.E.P. la préfecture de la Haute-Loire Préfecture Le Puy-en-Velay samedi 20 septembre 2025.
J.E.P. la préfecture de la Haute-Loire
Préfecture 6 avenue du Général de Gaulle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Découvrez en compagnie d’un guide conférencier ce bâtiment officiel de l’Etat, son histoire, son architecture, les salons officiels et les jardins.
Rdv devant la préfecture.
Inscription obligatoire.
.
Préfecture 6 avenue du Général de Gaulle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
English :
Discover this official government building, its history, architecture, official salons and gardens, in the company of a guide.
Meeting point in front of the prefecture.
Registration required.
German :
Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers dieses offizielle Gebäude des Staates, seine Geschichte, seine Architektur, die offiziellen Salons und die Gärten.
Treffpunkt vor der Präfektur.
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Accompagnati da una guida, scoprite questo edificio ufficiale dello Stato, la sua storia, l’architettura, le sale ufficiali e i giardini.
Punto d’incontro davanti alla Prefettura.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Acompañado por un guía, descubra este edificio oficial del Estado, su historia, arquitectura, salas oficiales y jardines.
Punto de encuentro frente a la prefectura.
Inscripción obligatoria.
L’événement J.E.P. la préfecture de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay