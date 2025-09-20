J.E.P. la préfecture de la Haute-Loire Préfecture Le Puy-en-Velay

J.E.P. la préfecture de la Haute-Loire Préfecture Le Puy-en-Velay samedi 20 septembre 2025.

J.E.P. la préfecture de la Haute-Loire

Préfecture 6 avenue du Général de Gaulle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez en compagnie d’un guide conférencier ce bâtiment officiel de l’Etat, son histoire, son architecture, les salons officiels et les jardins.

Rdv devant la préfecture.

Inscription obligatoire.

Préfecture 6 avenue du Général de Gaulle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Discover this official government building, its history, architecture, official salons and gardens, in the company of a guide.

Meeting point in front of the prefecture.

Registration required.

German :

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers dieses offizielle Gebäude des Staates, seine Geschichte, seine Architektur, die offiziellen Salons und die Gärten.

Treffpunkt vor der Präfektur.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Accompagnati da una guida, scoprite questo edificio ufficiale dello Stato, la sua storia, l’architettura, le sale ufficiali e i giardini.

Punto d’incontro davanti alla Prefettura.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Acompañado por un guía, descubra este edificio oficial del Estado, su historia, arquitectura, salas oficiales y jardines.

Punto de encuentro frente a la prefectura.

Inscripción obligatoria.

