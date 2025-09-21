J.E.P. Le monastère des bénédictines Rosheim

1 Rue Saint-Benoît Rosheim Bas-Rhin

Fondé en 1862, le monastère accueille aujourd’hui encore une dizaine de moniales. Visite libre de la chapelle, du parc et du verger, dégustation de produits, découverte de la fabrication des hosties grâce à une vidéo et de la boutique monastique.

– Ouverture au public de la chapelle, du parc et du verger

– Découverte de la fabrication des hosties, grâce à une vidéo

– Ouverture de la boutique monastique 0 .

1 Rue Saint-Benoît Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 41 67 contact@benedictines-rosheim.com

English :

Founded in 1862, the monastery is still home to around ten nuns. Self-guided tour of the chapel, park and orchard, product tasting, a video showing how hosts are made, and the monastic store.

German :

Das Kloster wurde 1862 gegründet und beherbergt heute noch etwa zehn Nonnen. Freie Besichtigung der Kapelle, des Parks und des Obstgartens, Verkostung von Produkten, Entdeckung der Hostienherstellung anhand eines Videos und des Klosterladens.

Italiano :

Fondato nel 1862, il monastero ospita ancora una decina di monache. È possibile visitare gratuitamente la cappella, il parco e il frutteto, assaggiare alcuni dei prodotti offerti, guardare un video che mostra come vengono prodotte le ostie per la comunione e visitare il negozio monastico.

Espanol :

Fundado en 1862, el monasterio sigue albergando a una decena de monjas. Visite gratuitamente la capilla, los jardines y el huerto, pruebe algunos de los productos que ofrecen, vea un vídeo sobre la elaboración de las hostias y visite la tienda monástica.

