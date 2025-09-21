J.E.P. Le Puy à la renaissance, ville basse devant la mairie Le Puy-en-Velay

J.E.P. Le Puy à la renaissance, ville basse devant la mairie Le Puy-en-Velay dimanche 21 septembre 2025.

J.E.P. Le Puy à la renaissance, ville basse

devant la mairie Place du Martouret Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

2025-09-21

Découvrez la ville basse du Puy à l’époque Renaissance, en écho aux fêtes du Roi de l’Oiseau.

Rendez-vous devant la mairie.

Inscription obligatoire.

devant la mairie Place du Martouret Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Discover the lower town of Le Puy in Renaissance times, echoing the festivities of the Bird King.

Meet in front of the town hall.

Registration required.

German :

Entdecken Sie die Unterstadt von Le Puy zur Zeit der Renaissance, in Anlehnung an das Fest des Vogelkönigs.

Treffpunkt vor dem Rathaus.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Scoprite la città bassa di Le Puy nel periodo rinascimentale, nell’ambito delle celebrazioni del Re degli Uccelli.

Appuntamento davanti al municipio.

È richiesta la registrazione.

Espanol :

Descubra la parte baja de la ciudad de Le Puy en la época del Renacimiento, en el marco de las fiestas del Rey del Pájaro.

Encuentro frente al ayuntamiento.

Inscripción obligatoria.

