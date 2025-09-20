J.E.P. le Tribunal du Puy Tribunal Le Puy-en-Velay

J.E.P. le Tribunal du Puy Tribunal Le Puy-en-Velay samedi 20 septembre 2025.

J.E.P. le Tribunal du Puy

Tribunal Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Pour la quatrième année consécutive, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ouvrira ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine le samedi 20 septembre 2025.

Inscription obligatoire.

Rdv devant le Tribunal.

.

Tribunal Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

For the fourth year running, the Le Puy-en-Velay law court will be opening its doors for the European Heritage Days on Saturday, September 20, 2025.

Registration required.

Meeting point in front of the Tribunal.

German :

Zum vierten Mal in Folge öffnet das Gerichtsgebäude in Le Puy-en-Velay anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals am Samstag, den 20. September 2025, seine Türen.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Treffpunkt vor dem Gerichtsgebäude.

Italiano :

Per il quarto anno consecutivo, il tribunale di Le Puy-en-Velay aprirà le sue porte sabato 20 settembre 2025 nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

È necessaria la registrazione.

Punto d’incontro davanti al tribunale.

Espanol :

Por cuarto año consecutivo, el Palacio de Justicia de Le Puy-en-Velay abrirá sus puertas el sábado 20 de septiembre de 2025 en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Inscripción obligatoria.

Punto de encuentro frente al Tribunal.

L’événement J.E.P. le Tribunal du Puy Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay