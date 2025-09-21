J.E.P. Outil de création numérique « Et si on s’essayait à la bande dessinée autour du patrimoine ? » Archives départementales Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Venez vous essayer à la bande dessinée grâce à l’application BDnF ! Gratuit, accès libre, en fonction des places disponibles.

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 81 19 archives@hauteloire.fr

English :

Come and try your hand at comics with the BDnF app! Free admission, subject to availability.

German :

Probieren Sie mit der BDnF-App das Zeichnen von Comics aus! Kostenlos, freier Zugang, je nach Verfügbarkeit von Plätzen.

Italiano :

Venite a cimentarvi con i fumetti utilizzando l’applicazione BDnF! Ingresso libero, soggetto a disponibilità.

Espanol :

Ven y prueba a hacer cómics con la aplicación de la BDnF Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

