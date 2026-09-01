Informations pratiques

La Chaise-Dieu

J.E.P. : Présentation de l’orgue et illustration musicale

Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 16:40:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre : présentation de l’orgue de l’abbatiale par Christophe De La Tullaye, organiste co-titulaire, avec illustrations de musique des 17ème et 18ème siècles françaises, néerlandaises et espagnoles. Rendez-vous sous l’orgue à 16h

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Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

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English :

Saturday, September 19: Presentation of the abbey church organ by Christophe De La Tullaye, co-titular organist, featuring French, Dutch, and Spanish music. Meet under the organ at 4:00 p.m.

L’événement J.E.P. : Présentation de l’orgue et illustration musicale La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay