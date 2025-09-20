J.E.P. Rocher et Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe Aiguilhe

Pour les journées du patrimoine le site du Rocher Saint-Michel sera accessible le samedi et le dimanche de 9h00 à 19h00 (dernière entrée à 18h30), en tarif réduit.

Rue du Rocher Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 50 03 contact@rochersaintmichel.fr

English : J.E.P. Rocher et Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe

North of the town of Le Puy-en-Velay, Aiguilhe is famous for its rock (a dormant volcanic pipe) with an astonishing and magnificent chapel dedicated to St Michael built in the 10th century.

German : J.E.P. Rocher et Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe

Das viertbeliebteste Bauwerk der Franzosen

Ein aussergewöhnlicher Ort, eine einzigartige Silhouette und eine 1000 Jahre bewegte Geschichte

Magischer Felsen Saint-Michel! Wechselnde Empfindungen zwischen Schwindel und Ruhe weichen einer freudigen Erregung, sobald man auf dem 82 Meter hohen Vulkanstöpsel angekommen ist.

Sich in das Innere der romanischen Kapelle hineinbegeben, in ihren vom farbigen Lichte der Fester getönten Innenraum, ihre Geheimnisse erkunden, ihren Schatz und die Wandmalereien entdecken um danach die Landschaft zu geniessen,soweit das Auge reicht.



Digitaler Zugang zum Kulturerbe



Eine gewölbte, 32 m² grosse Leinwand stellt einen täuschend echten Hintergrund dar für einen interaktiven, digitalen Spaziergang, den Sie mit Hilfe eines Joystick selbst lenken.



Filme und Modelle helfen, Ursprung und Werden dieses unglaublichen Vulkans und den Bau der Kapelle zu verstehen.

Behindertengerechter Bereich

Italiano : J.E.P. Rocher et Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe

In occasione delle Giornate del Patrimonio, il sito del Rocher Saint-Michel sarà aperto ai visitatori sabato e domenica dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), a tariffa ridotta.

Espanol : J.E.P. Rocher et Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el sitio del Rocher Saint-Michel estará abierto a los visitantes el sábado y el domingo de 9:00 a 19:00 (última entrada a las 18:30), con tarifa reducida.

