J.E.P. : Visite commentée de l’église de Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon
dimanche 20 septembre 2026 · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
J.E.P. : Visite commentée de l’église de Pontempeyrat
Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la société d’histoire, en partenariat avec l’association Eglise Marie-Madeleine de Pontempeyrat, vous propose de découvrir la très belle église de Pontempeyrat avec cette visite commentée.
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Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 archeologiehistoire.craponne@gmail.com
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English :
As part of European Heritage Days, the Historical Society, in partnership with the Marie-Madeleine Church of Pontempeyrat Association, invites you to discover the beautiful church of Pontempeyrat on this guided tour.
L’événement J.E.P. : Visite commentée de l’église de Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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