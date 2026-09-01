Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

J.E.P. : Visite commentée de l’église de Pontempeyrat

Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la société d’histoire, en partenariat avec l’association Eglise Marie-Madeleine de Pontempeyrat, vous propose de découvrir la très belle église de Pontempeyrat avec cette visite commentée.

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Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 archeologiehistoire.craponne@gmail.com

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English :

As part of European Heritage Days, the Historical Society, in partnership with the Marie-Madeleine Church of Pontempeyrat Association, invites you to discover the beautiful church of Pontempeyrat on this guided tour.

L’événement J.E.P. : Visite commentée de l’église de Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay