J.E.P. Visite de l’église Saint-Eugénie
Bonneval Haute-Loire
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
L’église Saint-Eugénie sera ouverte de 9h à 18h. Entrée libre. Visite commentée sur rendez-vous au 06 83 28 64 99. A voir tableau et statue Saint-Eugénie, autel installé sur une meule de moulin. Sur la place du village statuette de Marie Dreux.
Bonneval 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 04 98 mairiebonneval@orange.fr
English :
Saint-Eugénie church will be open from 9am to 6pm. Free admission. Guided tour by appointment: 06 83 28 64 99. To see: painting and statue of Saint-Eugénie, altar installed on a millstone. In the village square: statue of Marie Dreux.
German :
Die Kirche Saint-Eugénie ist von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Geführte Besichtigung nach Vereinbarung unter 06 83 28 64 99. Sehenswert: Gemälde und Statue Saint-Eugénie, Altar auf einem Mühlstein installiert. Auf dem Dorfplatz: Statuette von Marie Dreux.
Italiano :
La chiesa di Saint-Eugénie sarà aperta dalle 9.00 alle 18.00. Ingresso libero. Visita guidata su prenotazione al numero 06 83 28 64 99. Da vedere: dipinto e statua di Saint-Eugénie, altare installato su una macina. Nella piazza del villaggio: statua di Marie Dreux.
Espanol :
La iglesia de Saint-Eugénie estará abierta de 9.00 a 18.00 horas. Entrada gratuita. Visita guiada con cita previa en el 06 83 28 64 99. Para ver: cuadro y estatua de Saint-Eugénie, altar instalado sobre una piedra de molino. En la plaza del pueblo: estatua de Marie Dreux.
