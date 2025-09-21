J.E.P. Visite de l’Exposition sur « L’ordonnance instituant le droit de vote des femmes de 1944 » Archives départementales Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Réalisée en 2022 par les Archives nationales, cette exposition a vocation à mettre en lumière un document fondamental dans l’histoire contemporaine de notre pays et de notre société l’ordonnance du 21 avril 1944. Dimanche 21 septembre, à 9h30 et 13h30.

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 81 19 archives@hauteloire.fr

English :

Organized by the French National Archives in 2022, this exhibition is designed to shed light on a fundamental document in the contemporary history of our country and our society: the Ordinance of April 21, 1944. Sunday, September 21, at 9:30 am and 1:30 pm.

German :

Diese Ausstellung, die 2022 von den Nationalarchiven realisiert wird, soll ein grundlegendes Dokument in der zeitgenössischen Geschichte unseres Landes und unserer Gesellschaft beleuchten: die Verordnung vom 21. April 1944. Sonntag, 21. September, um 9.30 Uhr und 13.30 Uhr.

Italiano :

Organizzata dall’Archivio Nazionale Francese nel 2022, questa mostra intende far luce su un documento fondamentale per la storia contemporanea del nostro Paese e della nostra società: l’Ordine del 21 aprile 1944. Domenica 21 settembre, alle 9.30 e alle 13.30.

Espanol :

Organizada por los Archivos Nacionales de Francia en 2022, esta exposición pretende arrojar luz sobre un documento fundamental en la historia contemporánea de nuestro país y nuestra sociedad: la Orden del 21 de abril de 1944. Domingo 21 de septiembre, a las 9.30 h y a las 13.30 h.

