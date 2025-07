J.E.P. Visite de l’horloge de l’église romane Rosheim

J.E.P. Visite de l’horloge de l’église romane

Rue du général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 13:45:00

fin : 2025-09-21 17:45:00

2025-09-21

Sur les pas de Jean-Baptiste Schwilgué, découvrez l’horloge monumentale installée dans le clocher. Visites par groupe de 10, toutes les 30min.

Nous connaissons tous l’église romane et ses sculptures. Mais savez-vous qu’elle contient

également une précieuse horloge en fonctionnement depuis le XVIIIe siècle ? Gravissez

les étroites marches du clocher médiéval pour vous rendre devant ce trésor méconnu. Le

vertige ? Restez sur le parvis pour vous laisser présenter le cadran solaire réinstallé cette

année sur l’édifice.

Départ des visites toutes les 30min pour des groupes de 10 personnes entre 13h45 et 17h45.

Tickets de réservation en fonction de l’ordre d’arrivée sur place. .

Rue du général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr

English :

In the footsteps of Jean-Baptiste Schwilgué, discover the monumental clock installed in the bell tower. Tours in groups of 10, every 30 minutes.

German :

Entdecken Sie auf den Spuren von Jean-Baptiste Schwilgué die monumentale Uhr, die im Glockenturm installiert ist. Besichtigungen in Gruppen von 10 Personen, alle 30 Minuten.

Italiano :

Sulle orme di Jean-Baptiste Schwilgué, scoprite l’orologio monumentale installato nel campanile. Visite in gruppi di 10 persone, ogni 30 minuti.

Espanol :

Siguiendo los pasos de Jean-Baptiste Schwilgué, descubra el reloj monumental instalado en el campanario. Visitas en grupos de 10 personas, cada 30 minutos.

