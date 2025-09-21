J.E.P. Visite des coulisses des archives départementales Archives départementales Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Venez visiter les espaces de conservation et de traitement qui sont habituellement fermés au public. Ces visites seront l’occasion de vous présenter nos métiers et de vous montrer quelques pépites du patrimoine archivistique de la Haute-Loire.

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 81 19 archives@hauteloire.fr

English :

Come and visit our conservation and processing areas, which are usually closed to the public. These visits will be an opportunity to introduce you to our professions and show you some nuggets of Haute-Loire?s archival heritage.

German :

Besuchen Sie die Räume zur Aufbewahrung und Bearbeitung, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Diese Besuche bieten Ihnen die Gelegenheit, unsere Berufe vorzustellen und Ihnen einige Nuggets des Archivguts des Departements Haute-Loire zu zeigen.

Italiano :

Venite a visitare le aree di conservazione e lavorazione, solitamente chiuse al pubblico. Queste visite vi permetteranno di conoscere il nostro lavoro e di scoprire alcune chicche del patrimonio archivistico dell’Alta Loira.

Espanol :

Venga a visitar las zonas de conservación y tratamiento, normalmente cerradas al público. Estas visitas le permitirán conocer nuestro trabajo y descubrir algunas de las pepitas del patrimonio archivístico del Alto Loira.

