J.E.P. Visite des salons du Château du Thiolent Vergezac samedi 20 septembre 2025.

Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

visite guidée

Date : 

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le propriétaire du Château du Thiolent ouvre les portails du parc pour une déambulation libre. Les salons seront également accessibles pour une visite guidée (6€), sur réservation.

Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87 edeveyrac@orange.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the owner of Château du Thiolent is opening the park gates to the public. The salons will also be open to guided tours (6?), subject to prior reservation.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet der Besitzer des Château du Thiolent die Tore des Parks für einen freien Spaziergang. Die Salons sind ebenfalls für eine Führung zugänglich (6?), Reservierung erforderlich.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il proprietario dello Château du Thiolent apre i cancelli del parco per consentire ai visitatori di passeggiare liberamente. I saloni saranno aperti anche per una visita guidata (6?), previa prenotazione.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el propietario del castillo del Thiolent abre las puertas del parque para que los visitantes puedan pasear libremente. Los salones también estarán abiertos para una visita guiada (6?), previa reserva.

