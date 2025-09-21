J.E.P Visite du moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance

J.E.P Visite du moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance dimanche 21 septembre 2025.

J.E.P Visite du moulin d’Ancette

Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le moulin d’Ancette et le « petit musée de Jojo ».

.

Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35 amisdesaintjuliendance@gmail.com

English :

Take advantage of the European Heritage Days to discover or rediscover the Ancette mill and « Jojo’s little museum ».

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um die Mühle von Ancette und das « kleine Museum von Jojo » zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire o riscoprire il mulino Ancette e il « piccolo museo di Jojo ».

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir o redescubrir el molino de Ancette y el « pequeño museo de Jojo ».

L’événement J.E.P Visite du moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay