J.E.P Visite du moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance dimanche 21 septembre 2025.
Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le moulin d’Ancette et le « petit musée de Jojo ».
Ancette 666 route du Pont Bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35 amisdesaintjuliendance@gmail.com
English :
Take advantage of the European Heritage Days to discover or rediscover the Ancette mill and « Jojo’s little museum ».
German :
Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um die Mühle von Ancette und das « kleine Museum von Jojo » zu entdecken oder wiederzuentdecken.
Italiano :
Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire o riscoprire il mulino Ancette e il « piccolo museo di Jojo ».
Espanol :
Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir o redescubrir el molino de Ancette y el « pequeño museo de Jojo ».
