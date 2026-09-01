J.E.P. Visite du Rocher Corneille et de la Statue Notre-Dame de France Statue Notre-Dame de France Le Puy-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · Statue Notre-Dame de France · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
J.E.P. Visite du Rocher Corneille et de la Statue Notre-Dame de France
Statue Notre-Dame de France 10 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif réduit
+12 ans et étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Prix d’accès au site remisé demi-tarif. La montée aménagée, ponctuée de panneaux d’interprétation est aisément accessible à pied, elle comporte points de repos, fontaine, WC, boutiques de souvenirs.
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Statue Notre-Dame de France 10 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 11 33 rocher.corneille@lepuyenvelay.fr
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English : J.E.P. Visite du Rocher Corneille
The colossal statue of the Virgin Mary has looked out over the town of Le Puy-en-Velay since 1860.
L’événement J.E.P. Visite du Rocher Corneille et de la Statue Notre-Dame de France Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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