J.E.P. Visite du Rocher Corneille et de la Statue Notre-Dame de France Statue Notre-Dame de France Le Puy-en-Velay

samedi 19 septembre 2026 · Statue Notre-Dame de France · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

J.E.P. Visite du Rocher Corneille et de la Statue Notre-Dame de France

Statue Notre-Dame de France 10 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

+12 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Prix d’accès au site remisé demi-tarif. La montée aménagée, ponctuée de panneaux d’interprétation est aisément accessible à pied, elle comporte points de repos, fontaine, WC, boutiques de souvenirs.

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Statue Notre-Dame de France 10 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 11 33 rocher.corneille@lepuyenvelay.fr

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English : J.E.P. Visite du Rocher Corneille

The colossal statue of the Virgin Mary has looked out over the town of Le Puy-en-Velay since 1860.

L’événement J.E.P. Visite du Rocher Corneille et de la Statue Notre-Dame de France Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay