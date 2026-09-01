Informations pratiques

La Chaise-Dieu

J. E. P. : Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye de La Chaise-Dieu

Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

sur inscription obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de l’ancienne Bibliothèque de l’abbaye ouverte spécialement dans le cadre des journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre à 11h30 et 16h30 et le dimanche 20 septembre à 11h et 16h30 sur inscription obligatoire

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Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Guided tour of the abbey’s former library, open especially for theon Saturday, September 19, at 11:30 a.m. and 4:30 p.m., and on Sunday, September 20, at 11:00 a.m. and 4:30 p.m. (registration required)

L’événement J. E. P. : Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay