J. E. P. : Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
J. E. P. : Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye de La Chaise-Dieu
Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
sur inscription obligatoire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée de l’ancienne Bibliothèque de l’abbaye ouverte spécialement dans le cadre des journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre à 11h30 et 16h30 et le dimanche 20 septembre à 11h et 16h30 sur inscription obligatoire
.
Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the abbey’s former library, open especially for theon Saturday, September 19, at 11:30 a.m. and 4:30 p.m., and on Sunday, September 20, at 11:00 a.m. and 4:30 p.m. (registration required)
L’événement J. E. P. : Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
- Exposition Au fil du 20eme siècle Avenue de la gare La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Robert La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- Taille de pierre dans le cloître de l’abbaye, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- Visite libre de l’abbaye et jeux en accès libre dans le cloître, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu 19 septembre 2026