Informations pratiques

La Chaise-Dieu

J.E.P. : Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Robert

La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

sur réservation obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées sont proposées pour découvrir l’histoire de l’église qui abrite le tombeau du Pape Clément VI et la Danse Macabre à 11h et 14h le samedi et 14h et 16h le dimanche sur réservation

.

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, guided tours are available to discover the history of the church, which houses the tomb of Pope Clement VI and the Danse Macabre, at 11am and 2pm on Saturday and 2pm and 4pm on Sunday (booking required)

L’événement J.E.P. : Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Robert La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay