J.E.P. : Visite guidée des tapisseries classées « trésor national » La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
J.E.P. : Visite guidée des tapisseries classées « trésor national »
Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
sur réservation obligatoire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée proposée pour découvrir les 14 tapisseries flamandes du XVIe siècle à 12h et 15h le samedi 19 et 10h30 et 15h le dimanche 20 septembre sur réservation obligatoire, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine
.
Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour to discover the 14 16th-century Flemish tapestriesat 12:00 p.m. and 3:00 p.m. on Saturday, September 19, and at 10:30 a.m. and 3:00 p.m. on Sunday, September 20—reservations required—as part of European Heritage Days
L’événement J.E.P. : Visite guidée des tapisseries classées « trésor national » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
- Exposition Au fil du 20eme siècle Avenue de la gare La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J. E. P. : Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Robert La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Atelier tissage dans le cloître La Chaise-Dieu 19 septembre 2026