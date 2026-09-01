Informations pratiques

La Chaise-Dieu

J.E.P. : Visite guidée des tapisseries classées « trésor national »

Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

sur réservation obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée proposée pour découvrir les 14 tapisseries flamandes du XVIe siècle à 12h et 15h le samedi 19 et 10h30 et 15h le dimanche 20 septembre sur réservation obligatoire, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine

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Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

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English :

Guided tour to discover the 14 16th-century Flemish tapestriesat 12:00 p.m. and 3:00 p.m. on Saturday, September 19, and at 10:30 a.m. and 3:00 p.m. on Sunday, September 20—reservations required—as part of European Heritage Days

L’événement J.E.P. : Visite guidée des tapisseries classées « trésor national » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay