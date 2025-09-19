J.E.P. Visite guidée du Château du Villard Château du Villard Saint-Germain-Laprade
J.E.P. Visite guidée du Château du Villard Château du Villard Saint-Germain-Laprade vendredi 19 septembre 2025.
J.E.P. Visite guidée du Château du Villard
Château du Villard 26 Allée du Château Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-19
Le Château du Villard sera ouvert pour quatre visites guidées. Visite architecturale guidée par le propriétaire des lieux. Évocation des inventions d’Emile REYNAUD (inventeur du dessins animée) qui a vécu dans ce lieu. Visites sans réservation.
.
Château du Villard 26 Allée du Château Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chateaulevillard43@gmail.com
English :
The Château du Villard will be open for four guided tours. Architectural tour guided by the owner. Evocation of the inventions of Emile REYNAUD (inventor of the animated cartoon) who lived here. Tours without reservation.
German :
Das Château du Villard wird für vier Führungen geöffnet sein. Architektonische Führung durch den Besitzer des Anwesens. Erinnerung an die Erfindungen von Emile REYNAUD (Erfinder des Zeichentrickfilms), der an diesem Ort lebte. Besuche ohne Reservierung.
Italiano :
Lo Château du Villard sarà aperto per quattro visite guidate. Visita architettonica guidata dal proprietario. Rievocazione delle invenzioni di Emile REYNAUD (inventore del cartone animato) che ha vissuto qui. Visite senza prenotazione.
Espanol :
El Château du Villard estará abierto para cuatro visitas guiadas. Visita arquitectónica guiada por el propietario. Evocación de los inventos de Emile REYNAUD (inventor del dibujo animado) que vivió aquí. Visitas sin reserva.
L’événement J.E.P. Visite guidée du Château du Villard Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay