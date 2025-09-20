J.E.P. Visite guidée du prieuré roman Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine des 20 et 21 septembre 2025, la municipalité de Chamalières-sur-Loire vous propose une visite guidée du prieuré roman Saint-Gilles de Chamalières. Entrée libre.
Eglise romane de Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 42 06 mairie@chamalieres-sur-loire.fr
English :
To mark the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025, the Chamalières-sur-Loire town council is offering a guided tour of the Romanesque priory of Saint-Gilles de Chamalières. Free admission.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025 bietet die Stadtverwaltung von Chamalières-sur-Loire eine Führung durch das romanische Priorat Saint-Gilles de Chamalières an. Der Eintritt ist frei.
Italiano :
In occasione delle Giornate europee del patrimonio del 20 e 21 settembre 2025, il Comune di Chamalières-sur-Loire propone una visita guidata al priorato romanico di Saint-Gilles de Chamalières. Ingresso libero.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025, el ayuntamiento de Chamalières-sur-Loire propone una visita guiada al priorato románico de Saint-Gilles de Chamalières. Entrada gratuita.
