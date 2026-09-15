J.E.P. : Visite libre du cloître de la Cathédrale, salle du Chapitre, salle basse du bâtiment des Mâchicoulis Cloître du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

J.E.P. : Visite libre du cloître de la Cathédrale, salle du Chapitre, salle basse du bâtiment des Mâchicoulis

Cloître du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Connaissez-vous bien le Cloître de la cathédrale du Puy, cœur du quartier des chanoines au Moyen Âge ? Partie nord de l’ensemble cathédral, ce monument du 12e siècle vous accueille lors de ces Journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre.

.

Cloître du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 45 52 cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you familiar with the cloister of Le Puy Cathedral, the heart of the canons’ quarter in the Middle Ages? As the northern part of the cathedral complex, this 12th-century monument welcomes you during the European Heritage Days on September 19 and 20.

L’événement J.E.P. : Visite libre du cloître de la Cathédrale, salle du Chapitre, salle basse du bâtiment des Mâchicoulis Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay