J.E.P. : Visite libre du cloître de la Cathédrale, salle du Chapitre, salle basse du bâtiment des Mâchicoulis Cloître du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · Cloître du Puy-en-Velay · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
J.E.P. : Visite libre du cloître de la Cathédrale, salle du Chapitre, salle basse du bâtiment des Mâchicoulis
Cloître du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Connaissez-vous bien le Cloître de la cathédrale du Puy, cœur du quartier des chanoines au Moyen Âge ? Partie nord de l’ensemble cathédral, ce monument du 12e siècle vous accueille lors de ces Journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre.
.
Cloître du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 45 52 cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you familiar with the cloister of Le Puy Cathedral, the heart of the canons’ quarter in the Middle Ages? As the northern part of the cathedral complex, this 12th-century monument welcomes you during the European Heritage Days on September 19 and 20.
L’événement J.E.P. : Visite libre du cloître de la Cathédrale, salle du Chapitre, salle basse du bâtiment des Mâchicoulis Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 15 septembre 2026
- Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay 16 septembre 2026
- Rugissement grand spectacle de feu Le Puy-en-Velay 17 septembre 2026
- Brick a Drak concert d’ouverture des fêtes du Roi de l’Oiseau Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 17 septembre 2026
- Esperanza une fable pleine d’humour Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 18 septembre 2026