J.E.P. Visite libre du Musée Crozatier Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

J.E.P. Visite libre du Musée Crozatier Musée Crozatier Le Puy-en-Velay samedi 20 septembre 2025.

J.E.P. Visite libre du Musée Crozatier

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le musée Crozatier possède des collections riches et variées dans ses différentes galeries (historique, beaux arts, sciences et techniques). Également accessible: l’exposition Japon, Archipel des Arts.

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

The Musée Crozatier boasts rich and varied collections in its various galleries (historical, fine arts, science and technology). Also available: the exhibition Japan, Archipelago of the Arts.

German :

Das Crozatier-Museum besitzt in seinen verschiedenen Galerien (historische, schöne Künste, Wissenschaft und Technik) reiche und vielfältige Sammlungen. Ebenfalls zugänglich: die Ausstellung Japan, Archipel der Künste.

Italiano :

Il Musée Crozatier vanta collezioni ricche e varie nelle sue diverse gallerie (storiche, di belle arti, scientifiche e tecnologiche). Accessibile anche la mostra Giappone, arcipelago delle arti.

Espanol :

El museo Crozatier cuenta con ricas y variadas colecciones en sus distintas salas (histórica, bellas artes, ciencia y tecnología). También accesible: la exposición Japón, archipiélago de las artes.

L’événement J.E.P. Visite libre du Musée Crozatier Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay