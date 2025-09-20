J.E.P Visites de la Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Saint-Germain-Laprade

Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Plongez dans l’univers de la Verveine du Velay en vous rendant à la Distillerie Pagès, profitez d’une visite interactive sur sa culture et son histoire à travers les siècles.

Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 04 11 contact@verveine.com

English :

Immerse yourself in the world of Velay verbena at Distillerie Pagès, and enjoy an interactive tour of its cultivation and history through the centuries.

German :

Tauchen Sie in der Distillerie Pagès in die Welt der Verveine du Velay ein und genießen Sie eine interaktive Führung über ihren Anbau und ihre Geschichte im Laufe der Jahrhunderte.

Italiano :

Immergetevi nel mondo della Verveine du Velay presso la Distilleria Pagès e godetevi un tour interattivo della sua coltivazione e della sua storia attraverso i secoli.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de la Verveine du Velay en la destilería Pagès y disfrute de un recorrido interactivo por su cultivo y su historia a lo largo de los siglos.

