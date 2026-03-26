Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 13 avril 2026.
Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-13
Du 13 au 19 avril 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, l’exposition Rêveries plurielles réunit Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé autour de peintures et sculptures non figuratives, entre couleurs, matières et univers imaginaires.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 20 96 rogerjeanmichel37@gmail.com
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English :
From April 13 to 19, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, the Rêveries plurielles exhibition brings together J-M Roger, Céache and Laurelle Bessé to present non-figurative paintings and sculptures, combining colors, materials and imaginary worlds.
L’événement Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage