Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-13

Du 13 au 19 avril 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, l’exposition Rêveries plurielles réunit Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé autour de peintures et sculptures non figuratives, entre couleurs, matières et univers imaginaires.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 20 96 rogerjeanmichel37@gmail.com

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English :

From April 13 to 19, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, the Rêveries plurielles exhibition brings together J-M Roger, Céache and Laurelle Bessé to present non-figurative paintings and sculptures, combining colors, materials and imaginary worlds.

L’événement Jean-Michel Roger, Céache et Laurelle Bessé Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage