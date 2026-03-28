J.U.NE L’Évadée Chalon-sur-Saône
J.U.NE L’Évadée Chalon-sur-Saône vendredi 3 avril 2026.
J.U.NE
L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
J.U.NE ou Joy Underneath est le nouvel ensemble de la chanteuse Célia Forestier. Elle y explore un nouvel univers entièrement acoustique, entre folk délicat et jazz intrépide, qui incarne l’idée d’une joie cachée, une lumière douce qui persiste même dans l’obscurité. Comme une renaissance, une éclaircie après la pluie, une acceptation des états d’âme, des peurs, mais aussi de la beauté.
Célia Forestier (voix, guitare), Arthur Henn (voix, mandoline), Pierre Tereygeol (voix, guitare), Nicolas Jacobée (voix, contrebasse). .
L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : J.U.NE
L’événement J.U.NE Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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