J.U.NE Joy Underneath Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Concert folk et jazz par Célia Forestier et la cie Champrouge Tout public

J.U.NE ou Joy Underneath incarne l’idée d’une joie cachée, une lumière douce qui persiste même dans l’obscurité. Comme une renaissance, une éclaircie après la pluie, une acceptation des états d’âme, des peurs, mais aussi de la beauté. J.U.NE est le nouvel ensemble de la chanteuse Célia Forestier. Après les folies électriques de Six-Ring circus et le jazz chambriste de Komorebi, la chanteuse explore un nouvel univers entièrement acoustique entre folk délicat et jazz intrépide. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

