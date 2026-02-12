J-ZEN BLACK BEAR Rennes Samedi 21 mars, 21h00 Ille-et-Vilaine

Dj set

Producteur et DJ rennais, J-Zen est fortement influencé par les Soulquarians et le regretté J Dilla, il viendra partager un set aux vibes Hip Hop, Soul & House dont il a le secret.

[Instagram](https://www.instagram.com/jzenmusic/)

[Youtube](https://youtu.be/Zfxu_1T35po)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T22:30:00.000+01:00

BLACK BEAR 40 rue de Saint Malo, 35700 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

blackbearrennes@gmail.com 02 90 78 11 77



