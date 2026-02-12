J-ZEN BLACK BEAR Rennes
Dj set
Producteur et DJ rennais, J-Zen est fortement influencé par les Soulquarians et le regretté J Dilla, il viendra partager un set aux vibes Hip Hop, Soul & House dont il a le secret.
[Instagram](https://www.instagram.com/jzenmusic/)
[Youtube](https://youtu.be/Zfxu_1T35po)
BLACK BEAR 40 rue de Saint Malo, 35700 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
blackbearrennes@gmail.com 02 90 78 11 77