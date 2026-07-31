Jabadao Les Arrangés Bretons Jabadao Cavan

Informations pratiques

Cavan

Jabadao Les Arrangés Bretons

Jabadao 46 Z.A. de Kerbiquet Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-11-01 15:15:00

Date(s) :

2026-10-19

À l’occasion de la 6ème édition des Semaines du Tourisme économique et des savoir-faire, Vincent revient avec vous sur ce qu’est le rhum arrangé ses origines, sa popularité puis vous présente la philosophie et le sens donné à la production des rhums arrangés Jabadao. Présentation du lieu et du processus de production. Présentation de la gamme de 9 recettes, locales et exotiques. Échanges et dégustation gratuite en fin de visite pour les personnes intéressées. .

Jabadao 46 Z.A. de Kerbiquet Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Jabadao Les Arrangés Bretons Cavan a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose