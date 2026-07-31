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AGENDA · Cavan

Jabadao Les Arrangés Bretons Jabadao Cavan

lundi 19 octobre 2026 · Jabadao · Cavan

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Jabadao
Adresse
46 Z.A. de Kerbiquet
Ville
22140 Cavan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Cavan

Jabadao Les Arrangés Bretons

Jabadao 46 Z.A. de Kerbiquet Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-11-01 15:15:00

Date(s) :
2026-10-19

À l’occasion de la 6ème édition des Semaines du Tourisme économique et des savoir-faire, Vincent revient avec vous sur ce qu’est le rhum arrangé ses origines, sa popularité puis vous présente la philosophie et le sens donné à la production des rhums arrangés Jabadao. Présentation du lieu et du processus de production. Présentation de la gamme de 9 recettes, locales et exotiques. Échanges et dégustation gratuite en fin de visite pour les personnes intéressées.   .

Jabadao 46 Z.A. de Kerbiquet Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Jabadao Les Arrangés Bretons Cavan a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose