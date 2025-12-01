Jacaranda Quartet, voyage musical au Brésil ! Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Jacaranda Quartet, voyage musical au Brésil !

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2025-12-31 18:30:00

fin : 2025-12-31 21:00:00

2025-12-31

Célébrez la nouvelle année sous le signe de l’élégance et de l’émotion avec un spectacle enivrant, spécialement conçu pour la Saint-Sylvestre !

+33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

English : Jacaranda Quartet, a musical journey to Brazil!

Celebrate the New Year in style and excitement with a thrilling show, specially designed for New Year’s Eve!

German :

Feiern Sie das neue Jahr im Zeichen von Eleganz und Emotionen mit einer berauschenden Show, die speziell für Silvester konzipiert wurde!

Italiano :

Festeggiate il nuovo anno con stile ed emozione con uno spettacolo esilarante, pensato appositamente per la notte di San Silvestro!

Espanol :

Celebre el Año Nuevo con estilo y emoción con un estimulante espectáculo especialmente diseñado para Nochevieja

