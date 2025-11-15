Jacaré soundsystem Soirée DJ’S Kebabs Le P’tit Roubion Bourdeaux
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme
Début : 2025-11-15 18:30:00
fin : 2025-11-15 01:00:00
2025-11-15
De Paris à Chicago, de Crest à Dieuleift, venez danser collées serrés ambiance tropical bass, baile funk, afrobeats et manger nos kébabs maison décadents
Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr
English :
From Paris to Chicago, from Crest to Dieuleift, come and dance to tropical bass, baile funk, afrobeats and eat our decadent homemade kebabs
German :
Von Paris bis Chicago, von Crest bis Dieuleift: Tanzen Sie eng aneinander geklebt in einer Atmosphäre aus Tropical Bass, Baile Funk und Afrobeats und essen Sie unsere dekadenten hausgemachten Kebabs
Italiano :
Da Parigi a Chicago, da Crest a Dieuleift, venite a ballare i bassi tropicali, il baile funk e gli afrobeat e a mangiare i nostri decadenti kebab fatti in casa
Espanol :
De París a Chicago, de Crest a Dieuleift, ven a bailar al ritmo de tropical bass, baile funk y afrobeats y a comer nuestros decadentes kebabs caseros
