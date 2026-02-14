J’achète ! Comment la publicité joue avec nos envies, Médiathèque Louis-Joseph, Château-Arnoux-Saint-Auban

J’achète ! Comment la publicité joue avec nos envies Mercredi 25 mars, 15h00 Médiathèque Louis-Joseph Alpes-de-Haute-Provence

Apprentissage de l’analyse de quelques publicités et de techniques publicitaires, puis la création par petits groupes de fausses réclames.

Médiathèque Louis-Joseph Avenue des Lauzières Centre culturel Simone Signoret 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

