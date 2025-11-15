Jack et les cartons magiques Bibliothèque Valeyre Paris

Dans le cadre du festival « Monte le son », la bibliothèque Valeyre vous invite au spectacle « Jack et les cartons magiques » le samedi 15 novembre à 18h.

La compagnie des Instants volés propose une séance de karaoké décalé et hors-normes avec un joueur d’orgue de barbarie et une présentatrice qui anime la séance.

Le répertoire, très éclectique, va de la chanson traditionnelle à la chanson contemporaine, il ne manque plus que vous !

Entrée libre sur réservation.

Séance de karaoké originale avec orgue de barbarie !

Le samedi 15 novembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr