Jack et Mo (folk ricaine) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Jack et Mo (folk ricaine) Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-05 22:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Qui sont Jack et Mo ?

Jack Titley à la mandoline et au chant fait partie des Wacky Jugs, groupe de blues du Finistère, qui a remporté, en 2022, parmi 300 concurrents, à Memphis, aux États-Unis, l’International blues challenge. C’est le seul groupe européen à avoir, à ce jour, remporté le titre !

Tombé tout petit dans le chaudron du chant, Morgan LERAY fait l’école de jazz, de création musicale et d’improvisation de Lohéac. Nombreuses collaborations, rencontres ponctuent son parcours. Il fait notamment le tour du monde à vélo avec la compagnie Fracasse de douze.

Et quand ces 2 chanteurs et instrumentistes de talent se rencontrent, et qu’en plus ils ont le même âge, la même culture musicale, le même parcours et le même style, ça fait forcément des étincelles ! Leur collaboration est née d’une envie commune presque télépathique et apparaît aux yeux de leurs proches comme une évidence.

Alors, il n’y a plus qu’à s’amuser avec des tubes de tous styles et toutes époques revisités en pure acoustique, jazz, folk et blues avec une guitare sèche, une mandoline, des voix audacieuses et des improvisations endiablées !!!

https://youtu.be/ie5b14-bQPM .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jack et Mo (folk ricaine) Marché de créateurs et producteurs locaux Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS