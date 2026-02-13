Jack et Nancy – les plus belles histoires de Quentin Blake, Auditorium de Seynod, Seynod

Jack et Nancy – les plus belles histoires de Quentin Blake Mercredi 18 février, 14h00 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Auditorium de Seynod 1 Place de l'Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

Ciné-lecture ! – C’est quand le vent se lève que naissent les meilleures histoires ! C’est ainsi que Jack et Nancy s’envolent, accrochés à un parapluie magique, et qu’Angèle rencontre un minuscule … Auditorium de Seynod Jack et Nancy – les plus belles histoires de Quentin Blake