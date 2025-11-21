JACK IN A BOX EN CONCERT LIVE LES MARINS D’EAU DOUCE Ramonville-Saint-Agne

JACK IN A BOX EN CONCERT LIVE

LES MARINS D’EAU DOUCE 6 Rue Hermès Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21 23:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Jack in a Box part à l’abordage des Marins pour enflammer le pont avec un rock aussi puissant qu’intemporel !

Jack in a Box, c’est un groupe de rock aux interprétations pêchues d’un répertoire international intemporel !

Du blues-rock viscéral jusqu’à la pop-punk culte des années 90-2000, en passant par les grands classiques du rock, nous avons de quoi faire vibrer votre fibre nostalgique !

RDV le vendredi 21 novembre pour agiter la tête ensemble et faire perler la condensation dans la cale des Marins !

Réservation fortement recommandée pour manger ( TAPAS de 18h30 à 20h45 ) 5 .

LES MARINS D’EAU DOUCE 6 Rue Hermès Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 16 15

English :

Jack in a Box boards the Sailors to set the deck ablaze with rock as powerful as it is timeless!

German :

Jack in a Box entert die Seemänner, um das Deck mit einem ebenso kraftvollen wie zeitlosen Rock zu entzünden!

Italiano :

I Jack in a Box prendono il largo per infiammare la pista con un sound rock tanto potente quanto intramontabile!

Espanol :

Jack in a Box se lanzan a los mares para incendiar la cubierta con un sonido rock tan poderoso como atemporal

