JACK IN A BOX EN CONCERT LIVE LES MARINS D’EAU DOUCE Ramonville-Saint-Agne vendredi 21 novembre 2025.
LES MARINS D’EAU DOUCE 6 Rue Hermès Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-21 23:30:00
2025-11-21
Jack in a Box part à l’abordage des Marins pour enflammer le pont avec un rock aussi puissant qu’intemporel !
Jack in a Box, c’est un groupe de rock aux interprétations pêchues d’un répertoire international intemporel !
Du blues-rock viscéral jusqu’à la pop-punk culte des années 90-2000, en passant par les grands classiques du rock, nous avons de quoi faire vibrer votre fibre nostalgique !
RDV le vendredi 21 novembre pour agiter la tête ensemble et faire perler la condensation dans la cale des Marins !
Réservation fortement recommandée pour manger ( TAPAS de 18h30 à 20h45 ) 5 .
English :
Jack in a Box boards the Sailors to set the deck ablaze with rock as powerful as it is timeless!
German :
Jack in a Box entert die Seemänner, um das Deck mit einem ebenso kraftvollen wie zeitlosen Rock zu entzünden!
Italiano :
I Jack in a Box prendono il largo per infiammare la pista con un sound rock tanto potente quanto intramontabile!
Espanol :
Jack in a Box se lanzan a los mares para incendiar la cubierta con un sonido rock tan poderoso como atemporal
