JACK, JACKO LA GUITARE , CIE ALATOUL
9001B Avenue Jules Verne Carcassonne Aude
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 18:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Spectacle enfant
45 mn Tout public, à partir de 3 ans
Après la disparition de son père M. Luthier, Jack Jacko entreprend un long périple à travers le monde à la recherche d’un guitariste. Au rythme des rencontres avec un banjo, un djembé, une darbouka, un piano ou un accordéon, les cinq continents et leurs richesses se dévoilent dans un conte musical aux mille et une facettes sonores !
9001B Avenue Jules Verne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com
English :
Children’s show
45 minutes ? All audiences, 3 years and up
After the death of his father, Mr. Luthier, Jack Jacko embarks on a long journey around the world in search of a guitarist. As he encounters a banjo, a djembe, a darbouka, a piano or an accordion, the five continents and their riches are revealed in a musical tale with a thousand and one facets of sound!
L’événement JACK, JACKO LA GUITARE , CIE ALATOUL Carcassonne a été mis à jour le 2026-01-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne