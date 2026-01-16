JACK, JACKO LA GUITARE , CIE ALATOUL Carcassonne

JACK, JACKO LA GUITARE , CIE ALATOUL

Spectacle enfant

45 mn Tout public, à partir de 3 ans

Après la disparition de son père M. Luthier, Jack Jacko entreprend un long périple à travers le monde à la recherche d’un guitariste. Au rythme des rencontres avec un banjo, un djembé, une darbouka, un piano ou un accordéon, les cinq continents et leurs richesses se dévoilent dans un conte musical aux mille et une facettes sonores !

English :

Children’s show

45 minutes ? All audiences, 3 years and up

After the death of his father, Mr. Luthier, Jack Jacko embarks on a long journey around the world in search of a guitarist. As he encounters a banjo, a djembe, a darbouka, a piano or an accordion, the five continents and their riches are revealed in a musical tale with a thousand and one facets of sound!

