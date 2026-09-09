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Jack L’Ambulancier à L’improviste Brive-la-Gaillarde

samedi 24 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Jack L’Ambulancier à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
16 Rue Majour
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Jack L’Ambulancier à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Viens t’amuser tout en apprenant les gestes qui peuvent sauver des vies !

Ce spectacle rigolo et pédagogique t’explique comment réagir si quelqu’un a un accident à la maison.   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Jack L’Ambulancier à L’improviste

L’événement Jack L’Ambulancier à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme

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