JACK Quartet – Georg Friedrich Haas Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Incontestablement « le quatuor à cordes le plus en vue de notre génération », le JACK Quartet fête ses 20 ans en 2025. Nommé deux fois aux Grammy Awards et lauréat 2024 du Michael Jaffee Visionary Award, il crée des oeuvres de Cheung, Seo et Fullman, publie l’intégrale des quatuors de Zorn et se produit à l’international. Basé à New York, il est en résidence à la Mannes School of Music et enseigne dans des festivals comme Lucerne, Banff et Santa Fe.

GEORG FRIEDRICH HAAS

In iij. Noct., String Quartet No. 3 (2001)

« Avec cette vaste palette stylistique et sa maîtrise technique, sa curiosité enthousiaste envers les compositeurs éminents et étudiants, sa précision et sa passion, le JACK est devenu, depuis sa fondation en 2005, l’un des ensembles incontournables de la musique contemporaine. » New York Times

Le JACK Quartet, 20 ans d’audace et d’excellence sur les scènes du monde.

Le dimanche 23 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442