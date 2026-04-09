Jack Savoretti avec la présence de Philippine Lavrey en showcase et dédicace Fnac des Ternes Paris
Jack Savoretti avec la présence de Philippine Lavrey en showcase et dédicace Fnac des Ternes Paris jeudi 16 avril 2026.
La maturité va parfaitement à Jack Savoretti.
Près de vingt ans après ses débuts, Jack Savoretti affiche un parcours impressionnant : 8 albums studio, dont 2 numéros 1 au Royaume-Uni et 4 albums classés dans le Top 10 — une discographie prolifique à tous points de vue.
À 41 ans, son neuvième album studio, We Will Always Be The Way We Were, révèle une acceptation de soi que seule l’expérience de la vie peut offrir.
Carl Jung décrivait le milieu de vie comme le moment où l’ego cesse d’être central, laissant davantage de place aux autres et à ce qui nous entoure. Une période où l’on fait le point : suis-je devenu la personne que je voulais être ? Suis-je en paix avec les choix qui m’ont mené jusqu’ici ? C’est exactement là que se trouve Jack Savoretti aujourd’hui.
Retrouvez Jack Savoretti en showcase gratuit à la Fnac des Ternes pour la sortie de son nouvel album « We Will Always Be The Way We Were » !
Le jeudi 16 avril 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00
Fnac des Ternes 26 avenue des Ternes 75017 Paris
https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70470-jack-savoretti-avec-la-presence-de-philippine-lavrey-en-showcase-et-dedicace-a-la-fnac-des-ternes/
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