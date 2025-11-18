Jack Tual : Comète – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes

Jack Tual : Comète – Saison Pannonica Vendredi 12 décembre, 21h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

5 € à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T21:00:00 – 2025-12-12T22:30:00

Fin : 2025-12-12T21:00:00 – 2025-12-12T22:30:00

Concert.

Comète, c’est le nom que Jack Tual a donné à sa formation, évolutive au fil de ses pérégrinations et de ses rencontres.

Installé à Nantes, d’abord trio, Comète devient quintet et se trouve enrichit des présences d’Irina Leach au piano et d’Elora Antolin à la voix. Elles rejoignent Florian Chaigne à la batterie et Emeric Chevalier à la basse. À eux cinq, ils jouent un « Jazz Eclectrik », jeu de mot pour qualifier une musique faite de fureur et de poésie, créant des paysages sonores dont on retient des mélodies qui « chantent », des sonorités mélancoliques à l’énergie rock. Faites donc en sorte que ce petit corps céleste arrive jusqu’à vous.

> Jack Tual : guitare, compositions / Elora Antolin : chant / Irina Leach : piano / Emeric Chevalier : basse / Florian Chaigne : batterie

Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Concert

Jack Tual – Comète © DR