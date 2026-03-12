Jack White + Treaks Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Jack White + Treaks

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 21:15:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Plus que jamais fidèle à ses racines blues et rock’n’roll, le guitar hero américain Jack White revient électriser les Nuits.

.

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jack White + Treaks

More faithful than ever to his blues and rock “n” roll roots, American guitar hero Jack White returns to electrify Les Nuits.

L’événement Jack White + Treaks Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme