JACK2000 BAR’ILE Nantes

JACK2000 BAR’ILE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

La techno ce n’est plus ce que c’était.Heureusement JACK2000 est là.JACK 2000 c’est quoi ?C’est une dizaine d’humains joyeux qui soufflent dans des cuivres qui brillent et qui tapent sur des tambours qui font boum, pour faire de la techno sans électricité.JACK2000 c’est des compos originales, des reprises audacieuses, des montées atmosphériques, des mélodies qui restent dans la tête, et surtout une grosse énergie communicative qui te fera taper du pied par terre jusqu’au bout de la nuit.https://www.instagram.com/jackdeuxmille/https://youtu.be/PThYJL2iweg?si=HcnjRiaHu7BW3uw9

BAR’ILE Nantes 44200