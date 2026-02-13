JACKPOT DES EXPOSANTS, Lille – Lille Grand Palais, Lille

JACKPOT DES EXPOSANTS 24 et 25 mars Lille – Lille Grand Palais Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T09:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T09:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

Participez au jackpot des exposants et tentez de remporter un des nombreux lots offerts par l’un de nos exposants.

Rendez-vous à l’entrée du salon où vous pourrez jouer sur la borne prévue à cet effet, puis vous vous rendrez, avec vos tickets gagnants en mains, sur les stands des exposants afin de récupérer votre lot !

BONNE CHANCE !

Lille – Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord

Venez tenter votre chance !