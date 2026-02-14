JACKPOT DES EXPOSANTS, Marseille – Parc Marseille Chanot, Marseille

JACKPOT DES EXPOSANTS 3 et 4 mars Marseille – Parc Marseille Chanot Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T09:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T09:00:00+01:00 – 2026-03-04T17:00:00+01:00

Participez au jackpot des exposants et tentez de remporter un des nombreux lots offerts par l’un de nos exposants.

Rendez-vous à l’entrée du salon où vous pourrez jouer sur la borne prévue à cet effet, puis vous vous rendrez, avec vos tickets gagnants en mains, sur les stands des exposants afin de récupérer votre lot !

BONNE CHANCE !

Marseille – Parc Marseille Chanot 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez tenter votre chance !