JACKPOT DES EXPOSANTS, Reims – Reims Expo, Reims

JACKPOT DES EXPOSANTS 8 et 9 avril Reims – Reims Expo Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T09:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T09:00:00+02:00 – 2026-04-09T17:00:00+02:00

Participez au jackpot des exposants et tentez de remporter un des nombreux lots offerts par l’un de nos exposants.

Rendez-vous à l’entrée du salon où vous pourrez jouer sur la borne prévue à cet effet, puis vous vous rendrez, avec vos tickets gagnants en mains, sur les stands des exposants afin de récupérer votre lot !

BONNE CHANCE !

Reims – Reims Expo Allée Thierry Sabine, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est

Venez tenter votre chance !