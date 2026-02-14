JACKPOT DES EXPOSANTS, Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole, Aussonne

JACKPOT DES EXPOSANTS 26 et 27 mars Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T09:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00

Participez au jackpot des exposants et tentez de remporter un des nombreux lots offerts par l’un de nos exposants.

Rendez-vous à l’entrée du salon où vous pourrez jouer sur la borne prévue à cet effet, puis vous vous rendrez, avec vos tickets gagnants en mains, sur les stands des exposants afin de récupérer votre lot !

BONNE CHANCE !

Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Venez tenter votre chance !